Over Procter & Gamble
De Procter & Gamble Company richt zich op het leveren van verpakte merkartikelen aan consumenten over de hele wereld. Het bedrijf is actief in vijf segmenten: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care, en Baby, Feminine & Family Care. De onderneming verkoopt haar producten in landen en gebieden voornamelijk via grootwinkelbedrijven, kruidenierswinkels, lidmaatschap club winkels, drogisterijen, warenhuizen, distributeurs, groothandelaren, babywinkels, gespecialiseerde schoonheidsspeciaalzaken, e-commerce, high-frequency stores, apotheken, elektronicawinkels en professionele kanalen. Het biedt producten aan onder de merknamen Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Rejoice, Olay, Old Spice, Safeguard, Secret, SK-II, Braun, Gillette, Venus, Crest, Oral-B, Metamucil, Neurobion, Pepto-Bismol, Vicks, Ariel, Downy, Gain, Tide, Cascade, Dawn, Fairy, Febreze, Mr. Clean, Swiffer, Luvs, Pampers, Always, Always Discreet, Tampax, Bounty, Charmin en Puffs.