Previsioni azioni Stellantis: immatricolazioni EU30, trattative LeapmotorSTLA è una casa automobilistica globale quotata a Milano, con l'attenzione attuale su immatricolazioni EU30 più solide nel Q1 2026, trattative Leapmotor riportate e cambiamenti di governance previsti all'AGM del 14 aprile. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Stellantis N.V. (STLAM) quota a €6,90 alle 12:33 UTC del 10 aprile 2026, vicino al massimo della fascia intraday €6,53–€6,91, secondo il feed di quotazioni Capital.com. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il movimento dei prezzi arriva in concomitanza con diversi fattori convergenti. Stellantis ha riportato un aumento del 5% anno su anno nelle immatricolazioni di veicoli EU30 per il Q1 2026, con una quota di mercato salita al 17,5% – il dato trimestrale più alto dal Q1 2024 – trainata dalle performance dei brand FIAT (+25,4%) e Lancia (+15,7%) (Stellantis Media, 9 aprile 2026). Separatamente, Reuters ha riportato l'8 aprile 2026 che la società è in trattative avanzate con Leapmotor per sviluppare congiuntamente un SUV elettrico a marchio Opel, aggiungendo una dimensione di pipeline prodotti al focus degli investitori (Reuters, 8 aprile 2026). L'attenzione si sta inoltre rivolgendo all'AGM prevista per il 14 aprile 2026 ad Amsterdam, dove sono all'ordine del giorno cambiamenti di governance, inclusa la conclusione del mandato di John Elkann come direttore esecutivo (Stellantis.com, 10 aprile 2026), insieme al peso più ampio del settore derivante dalla tariffa USA del 15% sulle importazioni auto dall'UE confermata a settembre 2025 (Reuters, 25 settembre 2025).
Previsioni azioni Stellantis 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti
Al 10 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Stellantis riflettono un consenso costantemente cauto, plasmato dalle svalutazioni del gruppo per €22,2 miliardi nel H2 2025, da una guidance di free cash flow adjusted negativo per l'intero anno 2026 e dai persistenti venti contrari tariffari nei mercati chiave.
Morgan Stanley (view interna, Equal Weight)
L'analista di Morgan Stanley Javier Martinez de Olcoz Cerdan riduce la sua previsione sulle azioni STLAM a €6,50 da €7 mantenendo un rating Equal Weight. La revisione segue un'ulteriore rivalutazione delle ipotesi di recupero dei margini in un contesto di persistenti venti contrari operativi sia nei segmenti nordamericano che europeo (TipRanks, 30 marzo 2026).
Citi (view interna, Neutral)
L'analista Citi Harald Hendrikse mantiene un rating Neutral e un target price di €7, con il titolo inserito nella catalyst watch a 90 giorni al rialzo della società. Hendrikse segnala preoccupazioni sulla redditività sia nei mercati USA che europei, notando che un calo di circa il 39% da inizio anno del titolo potrebbe innescare un cambiamento nel sentiment degli investitori (Yahoo Finance, 1° aprile 2026).
Public.com (consenso multi-broker)
Public.com aggrega cinque rating di analisti su STLA quotata al NYSE, producendo un rating di consenso Buy, con 20% Strong Buy, 20% Buy e 60% Hold. Il servizio registra un target price di consenso a 12 mesi di $11,59 tra questi analisti, rilevando che rating e previsioni sono soggetti a frequenti revisioni man mano che la tempistica del turnaround diventa più chiara (Public.com, 30 marzo 2026).
MarketScreener (consenso multi-broker)
MarketScreener monitora un ampio panel di analisti che coprono STLAM, con il target medio di consenso attestato a circa €8,28 nel panel, all'interno di un range che va da un minimo vicino a €5 a un massimo vicino a €16. Il rating prevalente per numero è Outperform, sebbene il cluster di rating Hold delle principali case temperi tale lettura, in un contesto di rischio di esecuzione della ristrutturazione in corso del gruppo e guidance per free cash flow negativo nel 2026 (MarketScreener, 30 marzo 2026).
Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni STLAM: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni STLAM quota a €6,90 alle 12:33 UTC del 10 aprile 2026, mantenendosi vicino al massimo della fascia intraday €6,53–€6,91. Il prezzo si colloca sopra il cluster di medie mobili a breve e medio termine – le SMA a 20/50 giorni a circa €6,05 e €6,50 – sostenendo un allineamento 20-sopra-50, secondo i dati TradingView. Le SMA a 100 e 200 giorni, rispettivamente a €7,84 e €8,15, rimangono sopra e continuano a registrare segnali di vendita sullo stesso dataset.
I segnali di momentum sono contrastanti. L'RSI a 14 giorni segna 63,2, posizionandosi nella zona neutrale superiore, mentre l'ADX a 25,1 indica un trend di forza moderata-consolidata, secondo TradingView. Il livello MACD (12, 26) a 0,060 registra un segnale di acquisto sulla stessa fonte.
Sul framework pivot classico di TradingView, il riferimento di resistenza più vicino è R1 a €6,73; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista R2 vicino a €7,39. Al ribasso, il pivot classico a €6,02 rappresenta il supporto iniziale. Questo è seguito da S1 a €5,35 se il pivot cede, mentre la SMA a 100 giorni a €7,84 rimane un riferimento di recupero a più lungo termine (TradingView, 10 aprile 2026).
Questa è un'analisi tecnica a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Stellantis (2024–2026)
Il prezzo delle azioni STLAM ha chiuso a €25,23 l'11 aprile 2024, vicino al massimo della finestra biennale, prima di iniziare un declino prolungato che ha lasciato il titolo a €6,90 al 10 aprile 2026.
Da quei massimi di aprile 2024, STLAM ha perso terreno costantemente nel H2 2024, chiudendo l'anno il 30 dicembre 2024 a €12,60. L'inizio del 2025 ha portato una breve stabilizzazione intorno all'area €13,50 a febbraio, ma il titolo è scivolato di nuovo sotto le cifre singole entro fine marzo 2025, chiudendo a €9,44 il 3 aprile 2025 mentre le preoccupazioni tariffarie commerciali pesavano sul settore auto europeo. Un parziale recupero nell'autunno 2025 ha riportato STLAM verso €10,50 il 5 dicembre 2025, prima di una rinnovata discesa nel nuovo anno.
Il movimento più marcato in singola sessione del periodo si è verificato il 6 febbraio 2026, quando il titolo è sceso di circa il 24,1% a €6,23 dopo che Stellantis ha segnalato una svalutazione di €22,2 miliardi insieme a una guidance di free cash flow negativo per l'intero anno. STLAM ha aperto il 2026 a €9,71 il 2 gennaio, e a €6,90 il 10 aprile 2026 il titolo è in calo di circa il 28,9% da inizio anno e del 14,1% anno su anno.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Stellantis (STLAM): view analisti Capital.com
Stellantis (STLAM) ha attraversato uno dei periodi più difficili della sua breve storia quotata negli ultimi due anni, con il prezzo delle azioni sceso da oltre €25 nell'aprile 2024 a €6,90 al 10 aprile 2026. L'annuncio della svalutazione di febbraio 2026, combinato con la guidance per un free cash flow negativo per l'intero anno, ha cristallizzato le preoccupazioni degli investitori che si stavano accumulando dalla metà del 2024. Per alcuni partecipanti al mercato, la gravità del calo potrebbe riflettere un reset valutativo che prezza gran parte del dolore della ristrutturazione; per altri, l'assenza di una chiara tempistica di recupero degli utili e il peso persistente delle tariffe auto USA potrebbero essere motivi per rimanere cauti.
Guardando ai driver a breve termine, il riportato aumento del 5% nelle immatricolazioni EU30 del Q1 2026 e le trattative avanzate per sviluppare un veicolo elettrico Opel in partnership con Leapmotor potrebbero offrire segnali positivi per il turnaround operativo. Tuttavia, l'imminente AGM del gruppo del 14 aprile 2026 porta cambiamenti di governance che potrebbero introdurre ulteriore incertezza, e qualsiasi deterioramento del contesto macro o escalation delle tariffe commerciali potrebbe pesare su una ripresa che è ancora in fase iniziale.
Sentiment clienti Capital.com sui CFD Stellantis
Al 10 aprile 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Stellantis si attesta al 95,9% acquirenti vs 4,1% venditori, mettendo gli acquirenti avanti di 91,8 punti percentuali e collocando il sentiment fermamente in territorio heavy-buy, unidirezionale verso i long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare rapidamente al variare delle condizioni di mercato.
Riepilogo – Stellantis 2026
- Stellantis (STLAM) quota a €6,90 alle 12:33 UTC del 10 aprile 2026, in calo del 28,9% da inizio anno e del 14,1% anno su anno.
- I principali driver di prezzo includono la guidance del gruppo per free cash flow negativo nel 2026, l'esposizione in corso alle tariffe auto USA e i downgrade del rating creditizio da parte di Moody's e S&P.
- Sul fronte positivo, le immatricolazioni EU30 del Q1 2026 sono aumentate del 5% anno su anno, con la quota di mercato STLAM che ha raggiunto il 17,5% – il massimo dal Q1 2024.
- Reuters ha riportato l'8 aprile 2026 che Stellantis è in trattative avanzate con Leapmotor per co-sviluppare un SUV elettrico Opel, aggiungendo un catalizzatore alla pipeline EV.
- L'AGM prevista per il 14 aprile 2026 porta cambiamenti di governance, inclusa la conclusione del mandato di John Elkann come direttore esecutivo, mantenendo in focus gli sviluppi corporate.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede più azioni Stellantis?
In base alla struttura azionaria di Stellantis, le partecipazioni maggiori sono tipicamente detenute da investitori strategici a lungo termine e gruppi azionisti fondatori piuttosto che da investitori retail. In pratica, la proprietà può cambiare nel tempo man mano che le istituzioni aggiustano le loro posizioni o gli insider riequilibrano le partecipazioni. Per i lettori che seguono il titolo, potrebbe essere più utile monitorare i principali azionisti dichiarati attraverso le più recenti comunicazioni della società, poiché la concentrazione della proprietà può influenzare il potere di voto, la governance e l'attenzione del mercato.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Stellantis a 5 anni?
Una previsione a cinque anni delle azioni STLAM è difficile da valutare con certezza perché le proiezioni a lungo termine dipendono da diverse variabili che possono cambiare materialmente nel tempo. Queste includono l'esecuzione dei veicoli elettrici, i margini di profitto, il free cash flow, la politica tariffaria, la domanda dei consumatori e le condizioni più ampie nei mercati auto europeo e statunitense. Le previsioni a lungo raggio dovrebbero quindi essere trattate come scenari piuttosto che aspettative, specialmente quando la copertura analitica a breve termine rimane cauta e focalizzata sul recupero operativo.
Stellantis è un buon titolo da acquistare?
Se Stellantis sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi individuali, dalla tolleranza al rischio e dalla visione del percorso di turnaround della società. Alcuni partecipanti al mercato potrebbero concentrarsi sull'entità del calo del prezzo delle azioni e sui segnali di stabilizzazione nelle immatricolazioni o nello sviluppo prodotti. Altri potrebbero concentrarsi sul rischio di ristrutturazione, sulla guidance di free cash flow negativo e sulla pressione tariffaria. Questo equilibrio significa che il titolo può essere interpretato in modi diversi, quindi è importante non trattare alcuna singola visione come conclusiva.
Le azioni Stellantis potrebbero salire o scendere?
Le azioni Stellantis potrebbero muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di come evolvono gli sviluppi specifici della società e del settore. I fattori di supporto possono includere immatricolazioni di veicoli più forti, progressi sui piani di nuovi modelli o evidenze che la redditività sta migliorando. D'altra parte, utili più deboli, pressione tariffaria, incertezza di governance o esecuzione più lenta del reset del gruppo potrebbero pesare sul sentiment. Come per qualsiasi titolo quotato, l'azione di prezzo a breve termine può anche divergere dai fondamentali quando le condizioni di mercato più ampie cambiano.
Dovrei investire nelle azioni Stellantis?
Decidere se investire nelle azioni Stellantis è una decisione personale e non è qualcosa a cui un articolo di previsioni di terze parti può rispondere per ogni singolo lettore. Il titolo può attrarre coloro che sono a proprio agio con il rischio di turnaround e la volatilità del settore auto, ma potrebbe non adattarsi a chi cerca una visibilità degli utili più prevedibile. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, vale la pena rivedere le più recenti comunicazioni della società, i rischi attuali e i propri obiettivi finanziari piuttosto che affidarsi solo ai riepiloghi delle previsioni.
Posso negoziare CFD Stellantis su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Stellantis su Capital.com. Negoziare CFD su azioni ti permette di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.