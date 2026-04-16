Stellantis N.V. (STLAM) quota a €6,90 alle 12:33 UTC del 10 aprile 2026, vicino al massimo della fascia intraday €6,53–€6,91, secondo il feed di quotazioni Capital.com. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il movimento dei prezzi arriva in concomitanza con diversi fattori convergenti. Stellantis ha riportato un aumento del 5% anno su anno nelle immatricolazioni di veicoli EU30 per il Q1 2026, con una quota di mercato salita al 17,5% – il dato trimestrale più alto dal Q1 2024 – trainata dalle performance dei brand FIAT (+25,4%) e Lancia (+15,7%) (Stellantis Media, 9 aprile 2026). Separatamente, Reuters ha riportato l'8 aprile 2026 che la società è in trattative avanzate con Leapmotor per sviluppare congiuntamente un SUV elettrico a marchio Opel, aggiungendo una dimensione di pipeline prodotti al focus degli investitori (Reuters, 8 aprile 2026). L'attenzione si sta inoltre rivolgendo all'AGM prevista per il 14 aprile 2026 ad Amsterdam, dove sono all'ordine del giorno cambiamenti di governance, inclusa la conclusione del mandato di John Elkann come direttore esecutivo (Stellantis.com, 10 aprile 2026), insieme al peso più ampio del settore derivante dalla tariffa USA del 15% sulle importazioni auto dall'UE confermata a settembre 2025 (Reuters, 25 settembre 2025).

Previsioni azioni Stellantis 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 10 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Stellantis riflettono un consenso costantemente cauto, plasmato dalle svalutazioni del gruppo per €22,2 miliardi nel H2 2025, da una guidance di free cash flow adjusted negativo per l'intero anno 2026 e dai persistenti venti contrari tariffari nei mercati chiave.

Morgan Stanley (view interna, Equal Weight)

L'analista di Morgan Stanley Javier Martinez de Olcoz Cerdan riduce la sua previsione sulle azioni STLAM a €6,50 da €7 mantenendo un rating Equal Weight. La revisione segue un'ulteriore rivalutazione delle ipotesi di recupero dei margini in un contesto di persistenti venti contrari operativi sia nei segmenti nordamericano che europeo (TipRanks, 30 marzo 2026).

Citi (view interna, Neutral)

L'analista Citi Harald Hendrikse mantiene un rating Neutral e un target price di €7, con il titolo inserito nella catalyst watch a 90 giorni al rialzo della società. Hendrikse segnala preoccupazioni sulla redditività sia nei mercati USA che europei, notando che un calo di circa il 39% da inizio anno del titolo potrebbe innescare un cambiamento nel sentiment degli investitori (Yahoo Finance, 1° aprile 2026).

Public.com (consenso multi-broker)

Public.com aggrega cinque rating di analisti su STLA quotata al NYSE, producendo un rating di consenso Buy, con 20% Strong Buy, 20% Buy e 60% Hold. Il servizio registra un target price di consenso a 12 mesi di $11,59 tra questi analisti, rilevando che rating e previsioni sono soggetti a frequenti revisioni man mano che la tempistica del turnaround diventa più chiara (Public.com, 30 marzo 2026).

MarketScreener (consenso multi-broker)

MarketScreener monitora un ampio panel di analisti che coprono STLAM, con il target medio di consenso attestato a circa €8,28 nel panel, all'interno di un range che va da un minimo vicino a €5 a un massimo vicino a €16. Il rating prevalente per numero è Outperform, sebbene il cluster di rating Hold delle principali case temperi tale lettura, in un contesto di rischio di esecuzione della ristrutturazione in corso del gruppo e guidance per free cash flow negativo nel 2026 (MarketScreener, 30 marzo 2026).

Sintesi: attraverso queste fonti, le previsioni sulle azioni Stellantis variano da €5 a €16 per STLAM, con le view interne di Morgan Stanley e Citi entrambe posizionate al prezzo attuale di €6,90 o al di sotto. Il filo conduttore comune tra le fonti è la cautela sulla redditività a breve termine e sul ritmo del reset operativo del gruppo.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni STLAM: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni STLAM quota a €6,90 alle 12:33 UTC del 10 aprile 2026, mantenendosi vicino al massimo della fascia intraday €6,53–€6,91. Il prezzo si colloca sopra il cluster di medie mobili a breve e medio termine – le SMA a 20/50 giorni a circa €6,05 e €6,50 – sostenendo un allineamento 20-sopra-50, secondo i dati TradingView. Le SMA a 100 e 200 giorni, rispettivamente a €7,84 e €8,15, rimangono sopra e continuano a registrare segnali di vendita sullo stesso dataset.

I segnali di momentum sono contrastanti. L'RSI a 14 giorni segna 63,2, posizionandosi nella zona neutrale superiore, mentre l'ADX a 25,1 indica un trend di forza moderata-consolidata, secondo TradingView. Il livello MACD (12, 26) a 0,060 registra un segnale di acquisto sulla stessa fonte.

Sul framework pivot classico di TradingView, il riferimento di resistenza più vicino è R1 a €6,73; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista R2 vicino a €7,39. Al ribasso, il pivot classico a €6,02 rappresenta il supporto iniziale. Questo è seguito da S1 a €5,35 se il pivot cede, mentre la SMA a 100 giorni a €7,84 rimane un riferimento di recupero a più lungo termine (TradingView, 10 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Stellantis (2024–2026)

Il prezzo delle azioni STLAM ha chiuso a €25,23 l'11 aprile 2024, vicino al massimo della finestra biennale, prima di iniziare un declino prolungato che ha lasciato il titolo a €6,90 al 10 aprile 2026.

Da quei massimi di aprile 2024, STLAM ha perso terreno costantemente nel H2 2024, chiudendo l'anno il 30 dicembre 2024 a €12,60. L'inizio del 2025 ha portato una breve stabilizzazione intorno all'area €13,50 a febbraio, ma il titolo è scivolato di nuovo sotto le cifre singole entro fine marzo 2025, chiudendo a €9,44 il 3 aprile 2025 mentre le preoccupazioni tariffarie commerciali pesavano sul settore auto europeo. Un parziale recupero nell'autunno 2025 ha riportato STLAM verso €10,50 il 5 dicembre 2025, prima di una rinnovata discesa nel nuovo anno.

Il movimento più marcato in singola sessione del periodo si è verificato il 6 febbraio 2026, quando il titolo è sceso di circa il 24,1% a €6,23 dopo che Stellantis ha segnalato una svalutazione di €22,2 miliardi insieme a una guidance di free cash flow negativo per l'intero anno. STLAM ha aperto il 2026 a €9,71 il 2 gennaio, e a €6,90 il 10 aprile 2026 il titolo è in calo di circa il 28,9% da inizio anno e del 14,1% anno su anno.