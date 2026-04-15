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Su The Scotts Miracle-Gro Company

Scotts Miracle-Gro Company è un'azienda che produce, commercializza e vende prodotti di marca per il giardinaggio e il verde, nonché prodotti per la coltivazione indoor e idroponica. L'azienda opera attraverso tre segmenti: U.S. Consumer, Hawthorne e Other. Il segmento U.S. Consumer comprende le attività dell'azienda nel settore dei prati e del giardinaggio situate negli Stati Uniti. Il segmento Hawthorne comprende le attività di giardinaggio indoor e idroponico della Società. Il segmento Altro comprende le attività dell'azienda nel settore dei prati e del giardino per i consumatori in aree geografiche diverse dagli Stati Uniti e le vendite di prodotti dell'azienda a vivai commerciali, serre e altri clienti professionali. I marchi di consumo dell'azienda includono i prodotti Scotts e Turf Builder per la semina dei prati e dell'erba; i prodotti Miracle-Gro per il terriccio, il nutrimento per le piante e gli insetticidi, il nutrimento per le piante LiquaFeed e i prodotti Osmocote1 per il giardinaggio e il paesaggio; e i prodotti Ortho, Home Defense e Tomcat per il controllo degli insetti e il diserbo.

Il prezzo attuale dell'azione The Scotts Miracle-Gro Company è di 62.33 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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