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Su Petroleo Brasileiro SA

Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras è specializzata nell'industria del petrolio, del gas naturale e dell'energia. L'azienda si occupa di prospezione, perforazione, raffinazione, lavorazione, commercio e trasporto di petrolio greggio proveniente da giacimenti petroliferi onshore e offshore e da rocce scistose o di altro tipo. I suoi segmenti comprendono Esplorazione e produzione, che copre le attività di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio greggio, gas naturale liquido e gas naturale; Raffinazione, trasporto e commercializzazione, che copre le attività di raffinazione, logistica, trasporto e commercio di petrolio greggio e prodotti petroliferi, l'esportazione di etanolo e l'estrazione e la lavorazione dello scisto; Gas ed energia, che si occupa del trasporto e del commercio di gas naturale prodotto in Brasile e di gas naturale importato; Biocarburanti, che comprende le attività di produzione di biodiesel e dei suoi co-prodotti e le attività legate all'etanolo; Distribuzione, che include le attività della sua controllata Petrobras Distribuidora S.A., e Corporate.

Il prezzo attuale dell'azione Petroleo Brasileiro SA è di 20.81 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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