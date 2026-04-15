Negozia Prudential Financial, Inc. - PRU CFD

Su Prudential Financial Inc

Prudential Financial, Inc., è una società di servizi finanziari. La Società, attraverso le sue controllate, offre una gamma di prodotti e servizi finanziari, che comprende assicurazioni sulla vita, rendite vitalizie, servizi pensionistici, fondi comuni d'investimento e gestione degli investimenti. Le attività della Società sono suddivise in quattro divisioni che raggruppano sette segmenti. La divisione Soluzioni pensionistiche e gestione degli investimenti negli Stati Uniti è composta da segmenti di Rendite individuali, Pensionamento e gestione patrimoniale. La divisione Assicurazione individuale e di gruppo vita degli Stati Uniti è composta da segmenti Vita individuale ed Assicurazione di gruppo. La divisione Assicurativa internazionale è costituita da un segmento di assicurazione internazionale. La divisione Closed Block è costituita dal segmento Closed Block. La compagnia opera negli Stati Uniti, in Asia, in Europa ed in America Latina.

Il prezzo attuale dell'azione Prudential Financial, Inc. è di 99.82 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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