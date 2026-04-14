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Su Chiyoda Corporation

Chiyoda Corporation è una società con sede in Giappone che opera nel settore dell'ingegneria integrata. Il segmento Ingegneria è impegnato nella progettazione di vari impianti industriali e di consumo, nonché nel controllo dell'inquinamento, nel miglioramento dell'ambiente e nella prevenzione dei disastri. Questo segmento si occupa anche della progettazione, dell'approvvigionamento e dell'installazione di dispositivi e attrezzature, di opere di ingegneria civile e di costruzione, di opere elettriche, di strumenti e tubazioni, di operazioni di prova e di altre attività correlate. L'altro segmento è impegnato nella fornitura di servizi di viaggio, servizi di trasporto aereo, servizi di consulenza in materia finanziaria, contabile e fiscale, distacco di dipendenti e indagini, nonché nella fornitura di servizi di formazione e rioccupazione.

Il prezzo attuale dell'azione Chiyoda Corporation è di 1129.9 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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