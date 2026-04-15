Negozia Old Republic International Corporation - ORI CFD

Su Old Republic International Corporation

Old Republic International Corporation è una holding del settore assicurativo con società controllate operanti in quattro segmenti di attività: assicurazioni rami diversi, con assicurazioni nel ramo proprietà e sinistri principalmente ai clienti commerciali; garanzie ipotecarie, con coperture assicurative su ipoteche private, destinate alle società di credito ipotecario e agli investitori del settore per tutelarsi dalle perdite eventuali, assicurazioni titoli che consistono nell'emissione di polizze agli investitori e agli acquirenti di beni immobili sulla base di ricerche nei registri pubblici che contengono informazioni relative agli interessi immobiliari e assicurazioni vita, che commercializza e stipula assicurazioni di credito al consumo e per invalidità. Ciascuno di questo segmenti stipula e serve solo le coperture assicurative di sua competenza. La società vende e distribuisce i propri prodotti tramite agenti e broker assicurativi indipendenti negli Stati Uniti e in Canada.

Il prezzo attuale dell'azione Old Republic International Corporation è di 41.25 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: HAPAG-LLOYD AG NA O.N., Citizens Financial Group, AusGroup, Veritiv Corporation, Fidus Investment Corporation e Natural Health Trend. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.