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Su Citizens Financial Group Inc

Citizens Financial Group, Inc. è una holding bancaria. La Società opera attraverso due segmenti: Consumer Banking e Commercial Banking. Consumer Banking serve clienti al dettaglio e piccole imprese. I prodotti e servizi Consumer Banking includono prodotti di deposito, prestiti ipotecari e di capitale proprio, finanziamenti auto, prestiti per studenti, linee e prestiti personali non garantiti, carte di credito, prestiti alle imprese, gestione patrimoniale e servizi di investimento. Il settore Commercial Banking della Società offre una gamma di prodotti e soluzioni finanziari, tra cui prestiti e leasing, servizi di gestione di depositi e tesoreria, soluzioni di gestione del rischio di cambio e di tasso di interesse, nonché finanza aziendale, fusione e acquisizione, nonché mercati dei capitali e del debito funzionalità. La Società offre una gamma di prodotti e servizi bancari al dettaglio e commerciali a privati, istituzioni e aziende. La Società gestisce circa 1.100 filiali.

Il prezzo attuale dell'azione Citizens Financial Group è di 64.02 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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