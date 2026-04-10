Negozia Cranswick PLC - CWKgb CFD

Su Cranswick plc

CRANSWICK PLC è una società fornitrice di prodotti alimentari. La società opera attraverso la divisione Foods, impegnata nella produzione e nella fornitura di prodotti alimentari ai rivenditori di generi alimentari del Regno Unito, al settore dei servizi di ristoro e ad altri produttori di generi alimentari. L‘azienda fornisce una vasta gamma di prodotti suini, tra cui salsicce gastronomiche, carni cotte, pollame cotto, salumi, pancetta lavorata a mano ed essiccata all‘aria, prodotti di pasticceria gastronomici e panini attraverso i canali di vendita al dettaglio, canali di produzione e assistenza alimentare. I marchi della società comprendono Bodega, Woodall‘s, Simply Sausages e Yorkshire Baker. L‘azienda opera tramite circa 10 stabilimenti di produzione nel Regno Unito. L‘azienda possiede anche attività interne di allevamento di suini. Produce circa 800 tonnellate di salsicce gastronomiche alla settimana. Dai suoi siti di Manchester, l‘azienda produce e distribuisce generi alimentari provenienti dall‘Europa, utilizzando formati di confezionamento e combinazioni di aromatizzazioni.

Il prezzo attuale dell'azione Cranswick PLC è di 54.04 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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