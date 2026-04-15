Negozia OGE Energy Corp. - OGE CFD

Su OGE Energy Corp.

OGE Energy Corp. è una holding. L'azienda investe in fornitori di energia e di servizi energetici che offrono consegna fisica e servizi correlati per l'elettricità e il gas naturale, principalmente nel centro-sud degli Stati Uniti. L'azienda opera attraverso due segmenti: le utenze elettriche e le operazioni di midstream del gas naturale. Le attività del segmento elettrico sono condotte attraverso Oklahoma Gas and Electric Company (OG&E), che genera, trasmette, distribuisce e vende energia elettrica in Oklahoma e nell'Arkansas occidentale. OG&E è un'azienda elettrica dell'Oklahoma e il suo territorio di servizio in franchising comprende Fort Smith, Arkansas e le comunità circostanti. Il segmento delle operazioni di midstream del gas naturale rappresenta l'investimento della Società in Enable Midstream Partners, LP (Enable) attraverso società interamente controllate e, in ultima analisi, OGE Holdings. Enable si occupa principalmente di raccolta, trattamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale.

Il prezzo attuale dell'azione OGE Energy Corp. è di 48.27 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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