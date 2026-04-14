Negozia Niu Technologies - NIU CFD

Su Niu Technologies

Niu Technologies è un fornitore di soluzioni di mobilità urbana intelligente. L'azienda è impegnata nella progettazione, produzione e vendita di e-scooter intelligenti. I prodotti dell'azienda sono costituiti da tre serie, N, M e U, con diversi modelli o specifiche per ciascuna serie. L'applicazione NIU si sincronizza con gli smart e-scooter e comunica con il suo sistema cloud. L'azienda consente agli utenti di ricevere informazioni in tempo reale sui propri smart e-scooter attraverso l'applicazione.

Il prezzo attuale dell'azione Niu Technologies è di 2.9 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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