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Su TDK Corp

TDK CORPORATION è una Società di elettronica. La Società è impegnata nella produzione di componenti elettronici. Il portafoglio della Società comprende componenti elettronici, moduli e sistemi sotto i marchi dei prodotti TDK e EPCOS, di alimentatori, di prodotti di applicazione magnetica e anche di dispositivi energetici, dispositivi applicativi di memoria flash e altri prodotti. Le sezioni della Società sono Componenti passivi, Prodotti di applicazione magnetica, Prodotti di applicazione di pellicola e Altro. La sezione dei Componenti passivi della Società comprende l'attività commerciale dei condensatori, l'attività commerciale dei dispositivi di induzione e altre attività commerciali dei componenti passivi. La sezione dei Prodotti di applicazione magnetica della Società include l'attività commerciale dei dispositivi di registrazione e altre attività commerciali di prodotti di applicazione magnetica. La sezione dei Prodotti di applicazione di pellicola della Società comprende dispositivi di energia, inclusi quelli ricaricabili, e le pellicole applicate. La sezione Altro della Società include dispositivi di meccatronica (apparecchiatura di produzione), camere anecoiche e dispositivi applicati di memoria flash.

Il prezzo attuale dell'azione TDK Corporation è di 2262.9 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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