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Su Nippon Steel Corporation

Nippon Steel Corp è un'azienda con sede in Giappone che si occupa principalmente di produzione di acciaio, ingegneria, prodotti chimici e materiali e soluzioni di sistema. L'azienda opera attraverso quattro settori di attività. Il segmento Steel Manufacturing si occupa della produzione e della vendita di barre, lamiere, tubi, acciai speciali, prodotti secondari e altri prodotti in acciaio. Il segmento Ingegneria si occupa della produzione e della vendita di attrezzature industriali e strutture in acciaio, dell'appalto di lavori di costruzione, del trattamento e del riciclaggio di rifiuti, nonché della fornitura di elettricità, gas e calore. Il segmento Chimica e materiali si occupa della produzione e della vendita di prodotti chimici del carbone, prodotti petrolchimici, materiali elettronici, fibre di carbonio, compositi e altri prodotti. Il segmento System Solution si occupa della fornitura di servizi di consulenza ingegneristica e di outsourcing di sistemi informatici.

Il prezzo attuale dell'azione Nippon Steel Corporation è di 590.4 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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