Negozia LendingClub Corporation - LC CFD

Su LendingClub Corporation

LendingClub Corporation è una holding bancaria. La Società opera attraverso la sua controllata LendingClub Bank, National Association (la Banca). LendingClub opera come banca digitale di mercato. I suoi clienti possono accedere a una serie di prodotti e servizi finanziari progettati per aiutarli a gestire digitalmente i loro prestiti, le spese e i risparmi. La Banca offre una serie di prodotti e servizi volti a sostenere i propri soci e a migliorare ulteriormente la loro salute finanziaria. La Società offre prodotti e servizi a clienti commerciali, nonché a una serie di investitori istituzionali per i suoi prestiti personali non garantiti e per i prestiti auto (Prestiti al consumo), e per i suoi prestiti per il finanziamento dei pazienti e dell'istruzione. Per i depositanti, offre funzionalità di esperienza digitale, come sconti sulle commissioni degli sportelli automatici (ATM), premi e tassi di interesse. L'attività di prestito commerciale comprende prestiti commerciali e industriali, prestiti immobiliari commerciali, prestiti alle piccole imprese e prestiti e leasing di attrezzature.

Il prezzo attuale dell'azione LendingClub Corporation è di 15.93 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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