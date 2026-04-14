Negozia Isuzu Motors Limited - 7202 CFD

Su Isuzu Motors Limited

ISUZU MOTORS LIMITED è un produttore di automobili con sede in Giappone. La Società si occupa principalmente della produzione e della vendita di automobili, componenti e motori industriali, nonché della fornitura di servizi logistici. La Società si occupa della produzione e della vendita di veicoli commerciali e veicoli commerciali leggeri (LCV), come autocarri di grandi dimensioni, autobus, autocarri di piccole dimensioni e pick-up, nonché di componenti per automobili e motori industriali.

Il prezzo attuale dell'azione Isuzu Motors Limited è di 2335.86 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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