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Su NEC Corp

NEC Corporation è fornitore di sistemi, componenti, servizi e soluzioni integrate per le applicazioni informatiche e delle comunicazioni. La comprensione delle esigenze della clientela, insieme alla competenza di settore, alle capacità tecniche e a un ampio portafoglio di prodotti, permette alla società di offrire soluzioni IT, di comunicazioni e di dispositivi tali da rispondere ai suoi requisiti operativi centrali. Le attività della società si ripartono in tre segmenti: NEC Solutions, NEC Networks e NEC Electron Devices.

Il prezzo attuale dell'azione NEC Corporation è di 4093.9 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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