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Su Sodexo SA

Sodexo SA è una società di servizi con sede in Francia. Opera attraverso tre segmenti principali: Servizi in Loco, Servizi di Benefici e Premi e Servizi Personali e per la Casa. I Servizi in Loco offrono servizi personalizzabili in loco, quali servizi di ristorazione, progettazione di luoghi di lavoro, sterilizzazione di dispositivi medici, servizi di accoglienza e pulizia per le imprese e le amministrazioni, la sanità, gli anziani e l'istruzione. Servizi di Benefici e Premi offre servizi personalizzabili ai clienti aziendali per migliorare il coinvolgimento, il riconoscimento, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la gestione dei viaggi e delle spese, la salute e il benessere. I Servizi Personali e per la Casa coprono tre aree: servizi di assistenza all'infanzia, progettati per prendersi cura dei bambini più piccoli; servizi di portineria, per migliorare lo sviluppo e il benessere dei dipendenti dei clienti sul posto di lavoro; servizi di assistenza domiciliare per anziani e adulti che vogliono mantenere la propria indipendenza mentre si godono il comfort della propria casa. È attivo a livello globale.

Il prezzo attuale dell'azione Sodexo è di 40.15 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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