Negozia Life Time Group Holdings, Inc. - LTH

Su Life Time Group Holdings, Inc.

Life Time Group Holdings, Inc., già LTF Holdings, Inc. è una holding di marchi di lifestyle. L'azienda si occupa principalmente di progettare, costruire e gestire centri sportivi e atletici multiuso, centri di fitness professionale, centri ricreativi per famiglie e centri benessere in un ambiente simile a un resort, principalmente in località residenziali di aree metropolitane negli Stati Uniti e in Canada. L'azienda offre piani di fitness con attrezzature, spogliatoi, studi di fitness di gruppo, piscine coperte e all'aperto e bistrot, campi da tennis coperti e all'aperto, campi da basket, LifeSpa, LifeCafe e spazi per l'infanzia e la Kids Academy. L'offerta LifeTime Digital dell'azienda offre lezioni di fitness in diretta streaming, allenamenti personali a distanza basati su obiettivi, supporto alla nutrizione e alla perdita di peso e contenuti curati su salute, fitness e benessere. L'azienda fornisce anche Apple Fitness+ ai suoi membri, che consente loro di monitorare i contenuti e i dati relativi al benessere. L'azienda gestisce circa 155 centri in 29 Stati e uno in Canada.

Il prezzo attuale dell'azione Life Time Group Holdings, Inc. è di 40.5 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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