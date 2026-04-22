Negozia United Parcel Service - UPS CFD

Su United Parcel Service, Inc.

United Parcel Service, Inc. (UPS) si occupa di consegna di pacchi. La Compagnia è un fornitore di soluzioni per la gestione delle catene di distribuzione a livello globale. Opera attraverso tre segmenti: Operazioni Pacchi Domestici U.S., Operazioni Pacchi Internazionali, e Catena di Distribuzione ed Operazioni Merci. A partire dal 31 dicembre 2016, la Compagnia consegna pacchi in più di 220 paesi e territori. L'Azienda offre uno spettro di servizi domestici per il trasporto di pacchi via terra ed aria garantiti per gli Stati Uniti. Il segmento Pacchi Internazionale include le piccole operazioni d'invio in Europa, Asia-Pacifico, Canada ed America Latina, il subcontinente indiano, il Medio Oriente e l'Africa. Il segmento Catena di Distribuzione ed Operazioni Merci include i servizi di spedizione e logistica, mediazione carico merci, UPS merci e la sua offerta finanziaria attraverso UPS Capital. L'Industria serve il mercato globale dei servizi logistici, che include trasporto, distribuzione, logistica dei contratti e merce a terra.

Il prezzo attuale dell'azione United Parcel Service è di 105.58 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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