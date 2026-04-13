Negozia Europris - EPRo CFD

Su Europris ASA

EUROPRIS ASA è un rivenditore discount con sede in Norvegia. La Società offre un ampio assortimento di merce di marca e con le proprie etichette. L‘offerta è divisa in 12 categorie di prodotti: Casa & cucina, Spaccio alimentare, casa & giardino, elettronica, cura personale, vestiti &scarpe, tuttofare, Hobby & Office, caramelle & cioccolato, lavanderia e pulizia, animali domestici e viaggio, tempo libero e sport. La catena di Europris comprende più di 220 negozi in tutta Italia. Il proprio modello commerciale si basa su proprietà diretta e franchising.

Il prezzo attuale dell'azione Europris è di 93.7 NOK. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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