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Su FAES Farma SA

FAES FARMA SOCIEDAD ANONIMA è una società con sede in Spagna impegnata nel settore farmaceutico. La società è specializzata nella ricerca, la produzione, la distribuzione e la vendita di farmaci generici e da prescrizione, farmaci da banco (over-the-counter, OTC), integratori alimentari e trattamenti di cura personale, nonché materie prime per uso farmaceutico. Le linee di ricerca della società sono principalmente focalizzate sullo sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento di allergie, insufficienza venosa e sindrome dell'intestino irritabile, tra gli altri. La società opera in Spagna, Portogallo, Cile e Messico, tra gli altri. Controlla varie società controllate, quali Laboratorios Vitoria SA, Laboratorios Veris SA, Lazlo International SA, Ingaso Farm SLU, Esfion SA e Biotecnet I MAS D SA.

Il prezzo attuale dell'azione Faes Farma, S.A. è di 4.84 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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