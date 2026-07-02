Negozia Western Digital Corp - WDC

Su Western Digital Corp

WESTERN DIGITAL CORPORATION (Western Digital) è sviluppa, produce e fornisce dispositivi di immagazzinamento di dati e soluzioni per l'information technology (IT) e per infrastrutture per la proliferazione dei dati in praticamente ogni settore industriale. La gamma dei servizi offerti dalla Società comprende tre categorie: Datacenter Devices and Solutions (unità a disco rigido (HDD) aziendali di capacità e performance, unità a disco solido (SSD) aziendali, software per datacenter e soluzioni per sistemi); Client Devices (dischi rigidi per cellulari, desktop, videogiochi e video digitali, client SSDs, sistemi integrati e wafer), e Client Solutions (dispositivi rimovibili, content solution per dispositivi a disco rigido e flash). La Società sviluppa e produce una parte delle testine di registrazione e dei mezzi magnetici usati nei propri dischi rigidi.

Il prezzo attuale dell'azione Western Digital Corp è di 556.39 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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