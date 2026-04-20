Negozia HDFC Bank Limited - HDB CFD

Su HDFC Bank Limited

HDFC Bank Limited (la Banca) è una banca privata indiana. La Banca offre una gamma di servizi bancari che coprono l'attività commerciale e di investimento all'ingrosso e l'attività transazionale/di filiale al dettaglio. Il segmento Treasury della Banca è costituito principalmente dai proventi netti da interessi derivanti dal portafoglio di investimenti della Banca, dai prestiti e dai mutui del mercato monetario, dagli utili o dalle perdite sulle operazioni di investimento e dalla negoziazione di contratti di cambio e derivati. Il segmento Retail Banking serve i clienti al dettaglio attraverso la rete di filiali della Banca e altri canali. Il segmento Wholesale Banking fornisce prestiti, strutture non finanziarie e servizi di transazione a grandi imprese, imprese emergenti, unità del settore pubblico, enti governativi, istituzioni finanziarie e medie imprese. Il segmento Altre operazioni bancarie comprende i proventi delle attività di Para Banking, quali carte di credito, carte di debito e distribuzione di prodotti di terzi.

Il prezzo attuale dell'azione HDFC Bank Limited è di 26.46 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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