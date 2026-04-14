Negozia James Fisher and Sons PLC - FSJ CFD

Su James Fisher & Sons plc

JAMES FISHER AND SONS PUBLIC LIMITED COMPANY è una società con sede nel Regno Unito che fornisce servizi per tutti i settori dell‘industria nautica ed è un fornitore specializzato di servizi ingegneristici per l‘industria energetica. La società opera in quattro segmenti: supporto nautico, petrolio al largo, specialista tecnico e petroliere. Le sue attività di supporto nautico forniscono prodotti, servizi e soluzioni per l‘industria nautica. I servizi di supporto nautico sono forniti ad una gamma di settori di mercato finali, tra cui nautico, porti ed energie rinnovabili. Le sue imprese petrolifere off-shore forniscono una gamma di servizi e attrezzature per l‘industria petrolifera e del gas. Le sue imprese specializzate forniscono attrezzature subacquee e servizi, prodotti per il salvataggio sottomarino e supportano servizi e soluzioni di ingegneria per il mercato dello smantellamento nucleare nel Regno Unito. La sua divisione petroliere gestisce una flotta di petroliere che commerciano lungo la costa del Nord Europa e del Regno Unito trasportando benzina, gasolio, kerosene e biocarburanti.

Il prezzo attuale dell'azione James Fisher and Sons PLC è di 4.6253 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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