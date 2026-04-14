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Su Daikin Industries,Ltd.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD. è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente della produzione e della vendita di condizionatori d'aria, frigoriferi e prodotti chimici. L'azienda opera in due segmenti di attività. Il segmento condizionatori d'aria e frigoriferi produce, costruisce e vende condizionatori d'aria e frigoriferi residenziali, commerciali e marini. Il segmento chimico si occupa della produzione e della vendita di prodotti chimici, come gas fluorocarburi, fluororesina e macchinari chimici. La Società opera anche nel settore dei macchinari petroliferi, dei macchinari speciali e dei sistemi elettronici.

Il prezzo attuale dell'azione Daikin Industries,Ltd. è di 20355.2 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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