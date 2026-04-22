Negozia Helix Energy Solutions Group, Inc. - HLX CFD

Su Helix Energy Solutions Group, Inc.

Helix Energy Solutions Group, Inc. è una società internazionale di servizi energetici offshore. L'azienda fornisce servizi all'industria energetica offshore, con particolare attenzione alle operazioni di intervento sui pozzi e alla robotica. L'azienda opera in tre segmenti: Intervento pozzi, Robotica e Impianti di produzione. Il segmento Well Intervention comprende le navi e le attrezzature utilizzate per accedere ai pozzi offshore allo scopo di eseguire operazioni di potenziamento o smantellamento dei pozzi. Il segmento Robotica comprende veicoli a comando remoto (ROV), trincee e una ROVDrill, progettati per integrare i servizi di intervento sui pozzi e di costruzione offshore per i mercati del petrolio e del gas e delle energie rinnovabili. Il segmento Strutture di produzione comprende l'Helix Producer I (HP I), una nave di produzione galleggiante a posizionamento dinamico, l'Helix Fast Response System (HFRS) e le proprietà di petrolio e gas.

Il prezzo attuale dell'azione Helix Energy Solutions Group, Inc. è di 9.572 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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