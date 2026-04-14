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Su ON Semiconductor Corporation

ON Semiconductor Corporation fornisce soluzioni di rilevamento e alimentazione intelligenti. I segmenti dell'azienda comprendono il Power Solutions Group (PSG), l'Advanced Solutions Group (ASG) e l'Intelligent Sensing Group (ISG). Il segmento PSG offre una gamma di prodotti analogici, discreti, moduli e semiconduttori integrati. Il segmento ASG progetta e sviluppa prodotti analogici, a segnale misto, logici avanzati, prodotti standard specifici per le applicazioni (ASSP) e circuiti integrati specifici per le applicazioni (ASIC), soluzioni a radiofrequenza (RF) e di potenza integrata per una base di utenti finali in diversi mercati finali. Il segmento ISG progetta e sviluppa sensori di immagine a semiconduttore complementare di ossido di metallo (CMOS), processori di segnali di immagine, rivelatori di fotoni singoli, tra cui fotomoltiplicatori al silicio (SiPM) e array di diodi a valanga a fotoni singoli (SPAD), nonché driver di attuatori per la messa a fuoco automatica e la stabilizzazione dell'immagine per una base di utenti finali in diversi mercati finali.

Il prezzo attuale dell'azione ON Semiconductor Corporation è di 72.05 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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