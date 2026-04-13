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Su Valuetronics
VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED è una holding di investimento impegnata principalmente nella fornitura di servizi di produzione elettronica (EMS). Insieme alle sue controllate, la Società opera attraverso due segmenti. Il segmento Elettronica industriale e commerciale (ICE) fornisce prodotti elettronici industriali e commerciali. Il segmento Consumer Electronics (CE) fornisce prodotti di elettronica di consumo. L'azienda produce prodotti per l'illuminazione intelligente, stampanti, dispositivi di rilevamento della temperatura, prodotti per la comunicazione, prodotti automobilistici e apparecchiature mediche.
Il prezzo attuale dell'azione Valuetronics è di 0.954 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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