Negozia Suruga Bank Ltd. - 8358 CFD

Su Suruga Bank Ltd.

Suruga Bank Ltd. è una banca con sede in Giappone che si occupa di attività bancarie e della fornitura di altri servizi finanziari quali leasing, prestiti e servizi di garanzia. La Banca opera in due settori di attività. Il segmento bancario è impegnato nella fornitura di servizi di deposito, prestiti e operazioni di cambio nazionali ed estere, nonché nella vendita allo sportello di titoli, investimenti fiduciari e assicurazioni. Il segmento Altri è impegnato, tra l'altro, nella fornitura di prestiti, servizi di leasing, servizi di invio di manodopera, servizi di garanzia del credito, servizi di sviluppo di sistemi e servizi di carte di credito.

Il prezzo attuale dell'azione Suruga Bank Ltd. è di 2260.8 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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