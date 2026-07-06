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Su Lundin Mining Corporation

Lundin Mining Corporation, che ha sede in Canada, è una società mineraria di metalli di base con attività in Cile, Portogallo, Svezia e Stati Uniti. La società detiene una partecipazione azionaria della miniera di Tenke Fungurume nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e nell‘impresa di cobalto Freeport, che comprende una raffineria di cobalto situata a Kokkola in Finlandia. I suoi principali prodotti e fonti di vendita sono rame, nichel, zinco e concentrati di piombo. Le sue proprietà operative comprendono Candelaria, Eagle, Neves-Corvo, Zinkgruvan e Tenke Fungurume. Le altre proprietà della società comprendono la miniera di Aguablanca. La Compania Contractual Minera Candelaria e la Compania Contractual Minera Ojos del Salado (CCMO), definite congiuntamente Candelaria, si trovano presso Copiapo nella provincia di Atacama, Regione III del Chile. La miniera Eagle consiste nella miniera sotterranea di Eagle, situata circa 50 chilometri a nord ovest di Marquette, nel Michigan negli Stati Uniti d‘America e nello stabilimento di Humboldt, situato oltre 40 chilometri a ovest di Marquette a Champion, nel Michigan.

Il prezzo attuale dell'azione Lundin Mining Corporation è di 34.93 CAD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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