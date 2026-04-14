Negozia AES - AES CFD

Su AES Corp

The AES Corporation è un fornitore globale di energia elettrica. Attraverso le sue controllate e affiliate, la società è impegnata nella proprietà e gestione di attività di generazione e distribuzione di energia elettrica in numerosi paesi di tutto il mondo. La società opera in quattro segmenti: contract generation, competitive supply, large utilities e growth distribution. Le sue risorse di generazione di elettricità includono 114 centrali elettriche in 24 paesi per un totale di oltre 38 gigawatt di capacità. La società vende, attraverso la sua rete di distribuzione di elettricità, circa 86.500 gigawatt/ora all'anno.

Il prezzo attuale dell'azione AES è di 14.39 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: CITIC Limited, Advanced Info Service Public Company Limited, Rank Group PLC, Tandem Diabetes Care, Inc., Gritstone bio, Inc. e ADES. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.