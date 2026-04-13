Negozia Eramet SA - ERA CFD

Su Eramet SA

ERAMET S.A. è una società metallurgica e mineraria integrata con sede in Francia. Le attività della società sono distribuite in tre divisioni aziendali: Nichel, specializzata nella produzione di minerale di nichel in Nuova Caledonia (estrazione mineraria), lavorazione del minerale per la produzione di ferro-nichel, nichel ad alta purezza, produzione di derivati chimici del nichel e la produzione di carburo di tungsteno e polveri di cobalto; Manganese, che è impegnata nella produzione di minerale di manganese e sinterizzazione, lavorazione del minerale per produrre leghe di manganese, produzione di cromo ad elevata purezza e indurenti per la produzione di alluminio, la raccolta e il riciclaggio di catalizzatori usati da raffinerie di petrolio, estrazione e aggiornamento del contenuto di metallo; e Leghe, specializzata nella produzione di parti forgiate stampate in titanio, alluminio, acciai e leghe a base di nichel su presse ad alta potenza, produzione di acciai ad alta velocità, acciai speciali ad alte prestazioni, leghe a base di nichel e acciai per utensili, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Eramet SA è di 49.21 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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