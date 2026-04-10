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Su Cancom SE

CANCOM SE è una società con sede in Germania che fornisce servizi e sistemi di tecnologia informatica. La Società diversifica le sue attività in due segmenti operativi: Soluzioni informatiche e Soluzioni Cloud. Il segmento Soluzioni Cloud comprende CANCOM Pironet AG & Co, Pironet AG and synaix Service GmbH, tra le altre. Comprende principalmente le attività del Gruppo della Società in cloud e servizi gestiti in condivisione, come hardware cloud connessi a progetti, servizi e software. Il segmento Soluzioni informatiche comprende, tra le altre: CANCOM GmbH, CANCOM ICT Service GmbH and CANCOM SCS GmbH. Fornisce assistenza sulle applicazioni e l‘infrastruttura di tecnologia informatica. La gamma dei servizi forniti dal segmento Soluzioni informatiche include consulenza strategica informatica, pianificazione e implementazione del progetto, integrazione di sistemi, manutenzione, formazione e altri servizi d'informatica, compreso la gestione di interi reparti d'informatica. L'Azienda è attiva principalmente in Germania ed in Austria.

Il prezzo attuale dell'azione Cancom SE è di 24.475 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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