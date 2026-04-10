Negozia Drax Group PLC - DRX CFD

Su Drax Group Plc

DRAX GROUP PLC è impegnata nella produzione di energia elettrica; fornitura di energia elettrica a clienti commerciali e produzione di pellet di legno compresso sostenibile per l‘utilizzo nella produzione di energia elettrica. I segmenti della Società comprendono Generation, che è impegnata nella generazione di elettricità alla Drax Power Station; Biomass Supply, che è impegnata nella produzione di pellet di legno compresso sostenibile presso le proprie strutture di elaborazione negli Stati Uniti, e Retail, che è impegnata nella fornitura di energia ai clienti business e pellet di legno per il mercato del riscaldamento domestico. La Società opera attraverso quattro business unit, compresa la Drax Power, Haven Power, Drax Biomass e Billington Bioenergy. Drax Biomass, fornitrice di pellet di legno compresso. Haven Power che genera energia elettrica ai clienti business. Bioenergy fornisce di pallet di legno compressi per fornire il calore da fonti rinnovabili ai clienti business e privati. Drax Power Station si trova vicino Selby, North Yorkshire, il collegamento in rete di distribuzione electtrica nazionale.

Il prezzo attuale dell'azione Drax Group PLC è di 8.865 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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