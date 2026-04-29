Negozia Hershey Foods - HSY CFD

Su Hershey Co

The Hershey Company si occupa di produzione, distribuzione e vendita di prodotti dolciari e alimentari in genere. La società produce dolciumi in una varietà di formati, commercializzandoli con oltre 50 marchi. I diversi formati includono diverse disposizioni degli stessi prodotti, come scatole, vassoi e buste, e una varietà di grandezza e peso degli stessi prodotti, come formato snack, standard, king size, barre grandi e barre giganti. Hershey inoltre produce e/o commercializza prodotti alimentari delle categorie prodotti da forno, bevande, burro di noccioline e guarnizioni. Le attività e i mercati principali della società si trovano negli Stati Uniti. Inoltre, la società produce, commercializza, vende e distribuisce prodotti dolciari e alimentari in genere in Canada, Messico e Brasile, importa e/o commercializza alcuni prodotti alimentari in Cina, Filippine, Giappone e Corea del Sud, e commercializza prodotti dolciari in oltre 60 Paesi del mondo.

Il prezzo attuale dell'azione Hershey Foods è di 189.46 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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