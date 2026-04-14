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Su Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, già Sumitomo Mitsui Financial Group Co Ltd, è una società con sede in Giappone che si occupa di banche commerciali, leasing, titoli e finanziamenti al consumo. L'azienda ha cinque segmenti di attività. Il segmento Wholesale si occupa di attività bancarie, di leasing e di titoli, nonché di attività di venture capital e di servizi di consulenza manageriale per le grandi aziende nazionali. Il segmento Retail si occupa di attività bancarie, titoli, carte di credito e finanziamenti al consumo, nonché di gestione delle pensioni per privati e piccole imprese nazionali. Il segmento Global si occupa di attività bancarie, di leasing e di titoli, nonché di attività di swap per società giapponesi e non giapponesi all'estero. Il segmento Market si occupa di attività bancarie, titoli e altre attività legate ai mercati finanziari. Il segmento Head Office Management è impegnato nello sviluppo di sistemi e in altre attività.

Il prezzo attuale dell'azione Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. è di 5529.46 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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