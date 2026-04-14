Negozia ZoomInfo Technologies Inc. - GTM CFD

Su ZoomInfo Technologies Inc.

ZoomInfo Technologies Inc., attraverso le sue consociate, fornisce una piattaforma di go-to-market intelligence e di engagement per i team di vendita e marketing. La sua piattaforma basata su cloud fornisce informazioni e analisi per fornire ai professionisti delle vendite e del marketing informazioni e approfondimenti sulle organizzazioni e sui professionisti a cui si rivolgono. La sua piattaforma sfrutta l'intelligenza artificiale e le tecniche di apprendimento automatico per elaborare vari eventi di dati grezzi e perfezionarli in approfondimenti attuabili. La piattaforma raccoglie, cura e verifica continuamente i dati provenienti da fonti pubbliche per creare gli approfondimenti. L'azienda serve diversi settori verticali, tra cui software, servizi aziendali, produzione, telecomunicazioni, servizi finanziari e assicurativi, vendita al dettaglio, media e Internet, trasporti, istruzione, ospitalità, sanità e immobiliare. L'azienda fornisce anche uno strumento di gestione della qualità dei dati che automatizza le operazioni di vendita, marketing e ricavi lungo tutto il ciclo di vita del cliente.

Il prezzo attuale dell'azione ZoomInfo Technologies Inc. è di 5.8 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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