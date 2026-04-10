Negozia AIB Group PLC - A5G CFD

Su AIB Group PLC

AIB Group PLC è una società di servizi finanziari. L'azienda fornisce una serie di servizi ai clienti retail, business e corporate. I suoi segmenti comprendono Retail Banking, Corporate, Institutional & Business Banking (CIB) e AIB UK. Il Retail Banking comprende linee di business che includono mutui, prestiti al consumo, prestiti alle PMI, prestiti garantiti da attività, gestione patrimoniale, servizi bancari giornalieri e assicurazioni generali. CIB fornisce servizi bancari istituzionali, aziendali e commerciali. CIB serve i clienti attraverso team specializzati in settori quali: corporate banking, finanza immobiliare, business banking, energia, azione per il clima e infrastrutture. AIB UK offre servizi bancari al dettaglio e alle imprese. Comprende una banca aziendale e commerciale a sostegno delle imprese in Gran Bretagna (Allied Irish Bank (GB)) e una banca retail e commerciale in Irlanda del Nord (AIB (NI)).

Il prezzo attuale dell'azione AIB Group PLC è di 9.5 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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