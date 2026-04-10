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Su DNO ASA

DNO ASA, precedentemente chiamata DNO International ASA, è una società situata in Norvegia che si occupa dell'esplorazione e produzione del petrolio e del gas. La società è impegnata nell'acquisizione, sviluppo e funzionamento di proprietà che riguardano petrolio e gas. Le sue attività sono realizzate soprattutto in Medio Oriente e nella regione del Nord Africa (MENA). La società detiene le quote in blocchi di petrolio e gas in varie fasi di esplorazione, sviluppo e produzione, sia onshore che offshore, nella regione del Kurdistan dell'Iraq, la Repubblica dello Yemen, il Sultanato dell'Oman, gli Emirati Arabi Uniti, la Repubblica tunisina e Somaliland. La Società opera attraverso la sua sede a Oslo e una rete di uffici in tutta la regione MENA. Le sue controllate includono DNO Yemen AS, DNO UK Ltd, DNO Invest AS, DNO Tunisia AS, DNO Iraq AS, DNO Mena AS e Origo Exploration Holding AS.

Il prezzo attuale dell'azione Dno è di 18.81 NOK. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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