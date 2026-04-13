Negozia Eldorado Gold Corporation - ELDca CFD

Su Eldorado Gold Corporation

Eldorado Gold Corp è un produttore canadese di oro e metalli comuni con attività di estrazione, sviluppo ed esplorazione in Turchia, Canada, Grecia, Romania e Brasile. La società gestisce due miniere d'oro in Turchia, Kisladag ed Efemcukuru, e due miniere polimetalliche in Grecia, Olympias e Stratoni. Kisladag è un'attività a cielo aperto che utilizza la lisciviazione in cumulo per il recupero dell'oro. Efemcukuru è una miniera sotterranea situata nella provincia di Izmir, nella Turchia occidentale. La miniera di Stratoni è una miniera di argento-piombo-zinco, mentre Olympias è una miniera di oro-argento-piombo-zinco. L'azienda ha anche due progetti di sviluppo in Grecia: Skouries, un deposito porfirico di oro e rame, e Perama Hill, un deposito epitermale di oro e argento. La Società sta sviluppando il progetto Certej in Romania. La Società gestisce la miniera d'oro di Lamaque in Canada. Le società controllate dalla Società includono Brazauro Recursos Minerais S.A., Deva Gold S.A., Hellas Gold S.A., SG Resources B.V. e Thrace Minerals S.A.

Il prezzo attuale dell'azione Eldorado Gold Corporation è di 50.93 CAD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Woodward, Virios Therapeutics, Inc., Momentive Global Inc., Berkeley Group Holdings PLC, Tegna e Orthofix. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.