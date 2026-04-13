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Su Quest Diagnostics Inc

Quest Diagnostics Incorporated è una società che fornisce analisi diagnostica, informazioni e servizi correlati. La società offre inoltre analisi approfondite che consentono a medici, ospedali, istituti di assistenza amministrata e altri professionisti del settore di migliorare le condizioni di salute. La società consente infatti a medici e pazienti di accedere ai servizi di laboratorio di diagnosi tramite la rete nazionale di laboratori e di centri di servizi per pazienti. Quest offre inoltre servizi di consulenza interpretativa tramite lo staff di medici e operatori scientifici costituito da oltre 300 medici e dottori in filosofia in tutto il paese. La società fornisce inoltre analisi riservate di laboratorio, che includono analisi genetiche e di accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Quest offre alle organizzazioni e alle cliniche sanitarie soluzioni IT che migliorano la gestione delle strutture e la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti. La società esegue inoltre analisi generiche attraverso la sua rete di laboratori principali, di risposta immediata e centri di assistenza per i pazienti.

Il prezzo attuale dell'azione Quest Diagnostics è di 191.47 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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