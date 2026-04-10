Negozia DBV Technologies SA - DBV CFD
Su DBV Technologies SA
DBV TECHNOLOGIES S.A. è una società biofarmaceutica di fase clinica con sede in Francia, che si focalizza sui cambiamenti nel campo dell‘immunoterapia con lo sviluppo di una piattaforma di tecnologia denominata Vaskin. L‘approccio terapeutico della società si basa sull‘immunoterapia epicutanea o EPIT, il suo metodo proprietario di fornire composti biologicamente attivi al sistema immunitario con superfici cutanee intatte utilizzando Viaskin. Dedica la sua tecnologia alla cura dei pazienti, compresi i neonati e i bambini, che soffrono di gravi allergie alimentari, per i quali la sicurezza è fondamentale, poiché l‘introduzione dell‘allergene incriminato nel loro flusso sanguigno può causare reazioni allergiche gravi o pericolose per la vita, come lo shock anafilattico. Il portafoglio prodotti della società per i trattamenti allergici è costituito da Viaskin per arachidi, Viaskin per latte e Viaskin per uova. La società amministra una controllata negli Stati Uniti, la DBV Technologies Inc.
Il prezzo attuale dell'azione DBV Technologies SA è di 3.51 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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