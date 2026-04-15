Negozia Regal Rexnord Corp - RRX CFD

Su Regal Beloit Corporation

Regal Rexnord Corporation, ex Regal Beloit Corporation, si occupa di progettazione e produzione di soluzioni per la trasmissione di potenza industriale, componenti per la trasmissione di potenza, motori elettrici e controlli elettronici, prodotti per la movimentazione dell'aria e altro. I suoi quattro segmenti operativi sono: Commercial Systems, Industrial Systems, Climate Solutions e Motion Control Solutions. Il segmento Commercial Systems progetta e produce principalmente motori a corrente alternata e continua da una potenza frazionaria a circa 5 cavalli, controlli elettronici a velocità variabile, ventilatori e soffianti per applicazioni commerciali. Il segmento Industrial Systems produce motori integrali e a corrente alternata da 1 a 12.000 cavalli per applicazioni industriali, oltre a parti e kit aftermarket a supporto di tali prodotti. Il segmento Climate Solutions produce motori a potenza frazionaria, controlli elettronici a velocità variabile e soffianti. Il segmento Motion Control Solutions progetta cuscinetti industriali montati e non montati per diversi mercati finali.

Il prezzo attuale dell'azione Regal Rexnord Corp è di 196.08 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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