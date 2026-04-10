Negozia Pernod Ricard - RI CFD

Su Pernod Ricard SA

PERNOD RICARD S.A. è impegnata nella produzione, nell'acquisto e nella vendita di tutti i tipi di vini, alcolici e liquori, nonché di prodotti alimentari, con sede in Francia. La Società opera attraverso tre divisioni: America, Europe e Asia/Rest of World (ROW). La Società è inoltre impegnata nel commercio in tutte le forme di prodotti finiti o semilavorati, sottoprodotti e surrogati prodotti dalle attività principali condotte nelle distillerie o altri impianti industriali dello stesso tipo. La Società ha raggruppato il proprio portafoglio all'interno di una House of Brands, che riunisce i marchi strategici in tre segmenti: Top 14, composto da oltre due icone globali, circa sette marche di liquori e oltre cinque marche prestigiose; il segmento Vino, che include circa cinque marche di vino che vanno per la maggiore e oltre 20 marche locali. Tra i marchi strategici della Società sono inclusi Absolut Vodka, Chivas Regal, Ballantine's, Beefeater, Jameson, Kahlua, Ricard, Havana Club e Martell Cognac. Tra i marchi locali sono inclusi Pastis 51, 100 Pipers, Ruavieja, Royal Stag e Wyborowa.

Il prezzo attuale dell'azione Pernod Ricard è di 65.15 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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