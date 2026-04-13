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Su Cameco Corporation

Cameco Corporation (Cameco) è un produttore di uranio. I segmenti operativi della Società comprendono l'uranio e i servizi completi. Il segmento dell'uranio comprende l'esplorazione, l'estrazione, la macinazione, l'acquisto e la vendita di concentrato di uranio. Il segmento dei servizi di combustibile comprende la raffinazione, la conversione e la fabbricazione del concentrato di uranio, nonché l'acquisto e la vendita di servizi di conversione. Le sue attività nel settore dell'uranio sono Cigar Lake e Inkai. Il progetto Millennium si trova a circa 35 chilometri a nord delle operazioni di Cameco a Key Lake. Il deposito di Yeelirrie si trova a circa 650 chilometri a nord-est di Perth e a circa 750 chilometri a sud del progetto Kintyre. Il terreno del progetto Kintyre si trova ai margini occidentali del Great Sandy Desert, nella regione del Pilbara orientale in Australia.

Il prezzo attuale dell'azione Cameco Corporation è di 160.05 CAD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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