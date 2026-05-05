Negozia Vulcan Materials Co - VMC CFD

Su Vulcan Materials Company

Vulcan Materials Company e le sue controllate sono impegnate principalmente nella produzione, distribuzione e vendita di materiali da costruzione (Construction Materials) e di cloroalcali e altri prodotti chimici industriali (Chemicals). La società ha suddiviso le sue attività nei due segmenti: Construction Materials e Chemicals. Vulcan produce aggregati da costruzione, asfalto e calcestruzzo miscelato pronto all’uso nonché prodotti chimici, tra cui cloroalcali e altri prodotti industriali. Il segmento Construction Materials si occupa della produzione, della distribuzione e della vendita di aggregati da costruzione e altri materiali da costruzione e servizi correlati. Nel 2003, il segmento Chemicals era organizzato in due unità commerciali: Chloralkali, attiva con il nome Vulcan Chemicals, gestiva la linea di cloroalcali e le attività correlate e Performance Chemicals, attiva con il nome Vulcan Performance Chemicals, gestiva la linea di prodotti chimici speciali e i servizi correlati.

Il prezzo attuale dell'azione Vulcan Materials Co è di 293.21 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Gilead Sciences, Tgs Nopec Geophysical, Intevac, Groupon, Inc., Siemens AG e Red Rock Resorts. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.