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Su Brookfield Asset Management Inc

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. è un gestore di fondi alternativi. La società opera in otto segmenti. Il segmento Asset Management gestisce partenariati quotati, fondi privati e mercati pubblici per conto dei suoi clienti. Il segmento Proprietà include la proprietà, gestione e sviluppo d‘uffici, proprietà per la vendita al dettaglio e altre proprietà. Il segmento Rinnovabili opera e sviluppa impianti di energia idroelettrica, eolica e altri impianti di generazione. Il segmento Infrastrutture include, tra le altre attività, la proprietà, gestione e sviluppo delle utenze e attività agricole. Il segmento Sviluppo residenziale comprende la costruzione di case, lo sviluppo di condomini e lo sviluppo di terreni. Il segmento di attività Servizi include la gestione della costruzione e dei servizi di contracting e dei servizi immobiliari. Il segmento Private equity comprende gli investimenti e le operazioni supervisionate dal suo gruppo di private equity. Il segmento Attività aziendali include l‘allocazione del capitale alle sue piattaforme operative.

Il prezzo attuale dell'azione Brookfield Corporation è di 42.04 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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