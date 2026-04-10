Negozia Klepierre Reit - LI CFD

Su Klepierre SA

KLEPIERRE SA è un operatore di centri commerciali paneuropeo con sede in Francia, che unisce lo sviluppo, la locazione, la gestione delle proprietà immobiliari e la gestione attiva nel settore immobiliare della vendita al dettaglio. L'azienda è una fiduciaria di investimento immobiliare (REIT) che possiede e gestisce centri commerciali e uffici. Il portafoglio della società comprende circa 180 centri commerciali in 16 paesi dell'Europa continentale. KLEPIERRE SA possiede una partecipazione di controllo in Steen & Strom, una società di gestione di centri commerciali con attività in Norvegia, Svezia e Danimarca e in Corio NV, uno sviluppatore olandese e responsabile di centri commerciali in Olanda, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Germania e Turchia, tra gli altri. I più grandi azionisti della società sono Simon Property Group, BNP Paribas e APG.

Il prezzo attuale dell'azione Klepierre Reit è di 34.745 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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