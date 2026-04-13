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Su Brandywine Realty Trust

Brandywine Realty Trust è un trust di investimento immobiliare (REIT) autoamministrato e autogestito che si occupa di acquisizione, sviluppo, riqualificazione, proprietà, gestione e conduzione di un portafoglio di immobili a uso ufficio e misto. La Società opera attraverso cinque segmenti: Philadelphia Central Business District (CBD), Pennsylvania Suburbs, Austin, Texas, Metropolitan Washington, D.C. e Other. Il segmento Philadelphia CBD comprende le proprietà situate nella città di Philadelphia, in Pennsylvania. Il segmento Pennsylvania Suburbs comprende le proprietà nelle contee di Chester, Delaware e Montgomery, nella periferia di Philadelphia. Il segmento Austin, Texas comprende le proprietà nella città di Austin, Texas. Il segmento Metropolitan Washington, D.C. comprende proprietà nella Virginia settentrionale, a Washington, D.C., e nel Maryland meridionale. Il segmento Altro comprende proprietà nella contea di Camden nel New Jersey e nella contea di New Castle nel Delaware. La Società possiede circa 81 proprietà.

Il prezzo attuale dell'azione Brandywine Realty Trust è di 2.59 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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