Negozia Southern - SO CFD

Su Southern Co

The Southern Company (Southern Company) è una holding. La Società è proprietaria di tutte le azioni delle società operative elettriche tradizionali e delle società madri di Southern Power Company (Southern Power) e Southern Company Gas e possiede altre filiali dirette ed indirette. I segmenti della Società comprendono le attività di Distribuzione del gas, i Servizi di marketing del gas, i Servizi di gas all'ingrosso, le Operazioni midstream del gas e Tutti gli altri. Il settore delle attività di Distribuzione del gas comprende le utenze di distribuzione locali di gas naturale che costruiscono, gestiscono e mantengono condutture di gas naturale all'interno dellos stato ed impianti di distribuzione del gas in sette stati. Il segmento dei Servizi di marketing del gas fornisce gas naturale e servizi correlati ai mercati dei clienti che prevedono la scelta del cliente. Il segmento Servizi di gas all'ingrosso si occupa di stoccaggio di gas naturale ed arbitraggio di gasdotti. Le attività midstream del gas sono costituite principalmente da investimenti nel gasdotto, con stoccaggio e combustibili.

Il prezzo attuale dell'azione Southern è di 95.73 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: iTeos Therapeutics, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Applied Molecular Transport Inc., Procter & Gamble, PacWest e National-Oilwell Varco, Inc. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.